Країна-агресорка РФ продала Україні ядерне паливо на $374 млн

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У Держстаті підбили підсумки минулого року щодо купівлі ядерного палива. Як виявилось, енергоресурс українській стороні постачала російська та шведська компанія. Поставки останньої виявились значно скромнішими, ніж поставки з РФ.
Новину передає «Преса України».
У Державній службі статистики повідомили, що за підсумками минулого року Україна придбала у Росії ядерне паливо на 374 млн доларів. А саме у російської компанії ТВЕЛ. Як відомо, цей енергорестур використовують для атомних електростанцій.
Тим часом у шведській дочки американської компанії Westinghouse українська сторона придбала ядерне паливо на $148,5 млн.
«Таким чином, частка закупівель Україною ядерного палива в 2018 році у ТВЕЛ у відсотковому еквіваленті склала 71,6%, у Westinghouse - 28,4%», - відзначили у прес-службі відомства.
Як повідомлялось раніше, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман назвав 7 позитивних змін в українській економіці. Так, він впевнений, що ВВП України збільшився на 3,2%.
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