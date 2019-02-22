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Країна-агресорка РФ продала Україні ядерне паливо на $374 млн

Аня Мартинюк 22 лютого 2019, 07:33
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Країна-агресорка РФ продала Україні ядерне паливо на $374 млн

У Держстаті підбили підсумки минулого року щодо купівлі ядерного палива. Як виявилось, енергоресурс українській стороні постачала російська та шведська компанія. Поставки останньої виявились значно скромнішими, ніж поставки з РФ.

Новину передає «Преса України».

У Державній службі статистики повідомили, що за підсумками минулого року Україна придбала у Росії ядерне паливо на 374 млн доларів. А саме у російської компанії ТВЕЛ. Як відомо, цей енергорестур використовують для  атомних електростанцій.

Тим часом у шведській дочки американської компанії Westinghouse українська сторона придбала ядерне паливо на $148,5 млн.

«Таким чином, частка закупівель Україною ядерного палива в 2018 році у ТВЕЛ у відсотковому еквіваленті склала 71,6%, у Westinghouse - 28,4%», - відзначили у прес-службі відомства.

Як повідомлялось раніше, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман назвав 7 позитивних змін в українській економіці. Так, він впевнений, що ВВП України збільшився на 3,2%. 

 

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