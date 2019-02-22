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Експерт назвав показухою затримання представників Порошенка поліцією

Аня Мартинюк 22 лютого 2019, 07:01
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Експерт назвав показухою затримання представників Порошенка поліцією

Олександр Дубінський прокоментував інцидент у Сумах, де представникі Петра Порошенка роздавали гроші людям, щоб ті проголосували за чинного лідера. За словами журналіста, ситуація досить комічна.

Новину передає «Преса України». 

Вчора, 21 лютого, поліція міста Суми відреагувала на повідомлення про роздачу у місті грошей невідомими людьми. Як виявилось, двоє чоловіків підкуповлювали народ напередодні виборів на користь Петра Порошенка. 

«Обидва громадянина прогнозовано відмовилися давати будь-які пояснення за фактом можливої причетності до підкупу виборців в місті Суми. Інформація про причетність даних громадян до підкупу виборців перевіряється», - написав на своїй сторінці у соцмережі Антон Геращенко.

Інцидент прокоментував журналіст Олександр Дубінський. Він розповів, що після затримання представників команди Порошенка прокуратура, яка підконтрольна українському лідеру, заявила про перевищення повноважень поліцейськими. А саме про те, що поліція застосувала проти порушників наручники.

За словами журналіста, дана ситуація, очевидно, була створена, щоб відволікти увагу людей. Мовляв, поліція слідкує за ситуацією в Україні.

«Я думаю, вони всі в договорняку в інтересах Пєті», - підсумував він.

 

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