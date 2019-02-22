Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
kloomba.com
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Держзрада: Оприлюднено нові докази продажу землі у Криму українським послом
  • Порошенко отримав відзнаку «Міжнародний державний діяч»
  • Політика Доктора смерть Супрун і її похоронної команди проти українців – Ляшко

Держзрада: Оприлюднено нові докази продажу землі у Криму українським послом

Аня Мартинюк 22 лютого 2019, 06:29
Версія для друку
Держзрада: Оприлюднено нові докази продажу землі у Криму українським послом

Українського посла Андрія Шевченка вивели на чисту воду. З’явився документ, який свідчить про те, що він дійсно продав землю у Криму за законами РФ, визнавши юрисдикцію РФ над Кримом. Тепер від брехливого зрадника України чекають нових пояснень.

Новину передає «Преса України». 

Український блогер та письменник Макс Бужанський оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі цікавий документ, який представив політик Андрій Портнов. Мова йде про довіреність, яку посол України у Канаді Андрій Шевченко оформив на громадянина РФ. Останній й продав землю посла у Криму.

«Від імені нашого посла в Канаді Андрія Шевченка, за законами РФ, визнавши юрисдикцію РФ над Кримом. Коли він написав свій пост, мовляв я не я, і корова не моя, я прийшов в коменти і дуже ввічливо попросив відповісти на питання, так чи давав Андрій Шевченко довіреність і якщо так, то навіщо? Ми з Шевченком зрозуміли один одного відразу, і він тут же мене забанив. Правда я встиг прочитати в коментах крики Ірини Геращенко, і вже ні секунди не сумнівався, що вони брешуть всім своїм ганебним стадом», - написав письменник.

Наразі Бужанський очікує почути нові виправдання «брехуна і зрадника». Підсумовуючи він зіронізував, що український посол Андрій Шевченко продешевив, продавши землю у Криму за 78 тисяч доларів рублями. 

Варто зазначити, що документ Бужанський залишив на своїй сторінці у соцмережі.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції