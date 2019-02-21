У ДСНС попередили про різке погіршення погодніх умов

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В Україну прийшли сильні вітри. Синоптичну картину ускладнять низькі температури та опади у вигляді снігу.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попередили українців про різке погіршення погоди в країні. Вже сьогодні, 21 лютого, у більшості областей пориви вітру сягнуть 15-20 м/с.
Завтра, 22 лютого, в західних, південних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській та Донецькій областях очікуються опади у вигляді снігу. 23 та 24 лютого опадів на території України не передбачається.
Тим часом температура повітря вночі опуститься до 6-12 градусів морозу, денна становитиме 2-7 градусів морозу. Найхолодніше буде у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській областях. Тут вночі стовпчики термометрів покажуть 12-18 градусів морозу, вдень 5-10 градусів морозу.
«Зайве казати, що такі потужні зміни погоди можуть вплинути на самопочуття, тому прислухайтеся і до себе, і до прогнозу», - додала в свою чергу синоптик Наталія Діденко.
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