Три потенційні президенти України феноменальні самі по собі - політолог 13:46
Експерт прокоментував рішення Кабміну «кинути євробляхерів» 13:09
Как КБ “Южное” осваивает космос и кому это нужно в Украине 10:03
Порошенко отримав відзнаку «Міжнародний державний діяч» 09:50
Для російських військових створили телефон, схожий на пульт для телевізора 09:28
Російське пропагандистське чтиво не змогло потрапити в Україну 13:05
Кримські окупанти зібрались на широку ногу відгуляти День захисника вітчизни 12:02
YouTube-блогерам доведеться добряче думати, перед тим як викладати відео на хостинг 10:57
Автономное водообеспечение – это выгодное решение для владельцев частных домов и дач 10:41
«Підопічна» Тимошенко назвала Порошенка брехливим кандидатом 10:18
Клининговая компания Уборка 24 - доверьте уборку профессионалам и наслаждайтесь чистотой вокруг. 06:37
Олександр Кочетков заявив, що вперше в історії шанси на перемогу у президентських виборах мають одразу три кандидати. При цьому він наголосив, що феномен одного із них пояснити складно.
Новину передає «Преса України».
Український політолог Олександр Кочетков прокоментував ситуацію в Україні, де активно йде підготовка до президентських виборів. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що одразу три кандидати мають приблизно рівні шанси на перемогу, що є феноменом.
«Сьогодні за чистої (до «корекції» результатів з боку замовників) соціології Володимир Зеленський і Юлія Тимошенко мають по 20-22% - за різними вимірами відмінності в межах статистичної похибки. А у Петра Порошенка близько 14%, але його штаб упевнений, що 6-7% зможе купити або намалювати. Так що можливо все», - написав він.
Кочетков підкреслив, що три потенційних лідера - феноменальні самі по собі. За його словами, Тимошенко феноменальна тим, що «зібрала себе по частинах і повернулась в ряди топ-чиновників. Зеленський – тим, що не веде виборчої кампанії.
«Але найбільший феномен з числа головних претендентів - звичайно ж, Петро Порошенко. Це ж апофеоз презирства до своїх виборців, коли людина, що обіцяла завершити війну за години, по мільйону гривень страховки бійцям на фронті, долар по десять і таке інше-інше, розвішує по країні плакати, що паплюжили порожні обіцянки!» - додав експерт.
Кочетков особливо наголосив, що в Україні є частина людей, які щиро вірять Порошенку, що теж феноменально.
13:46: Три потенційні президенти України феноменальні самі по собі - політолог
13:09: Експерт прокоментував рішення Кабміну «кинути євробляхерів»
10:58: Названо найгірше одягнену знаменитість на Brit awards
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.