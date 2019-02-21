Три потенційні президенти України феноменальні самі по собі - політолог

Аня Мартинюк 21 лютого 2019, 13:46

Олександр Кочетков заявив, що вперше в історії шанси на перемогу у президентських виборах мають одразу три кандидати. При цьому він наголосив, що феномен одного із них пояснити складно.

Новину передає «Преса України».

Український політолог Олександр Кочетков прокоментував ситуацію в Україні, де активно йде підготовка до президентських виборів. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що одразу три кандидати мають приблизно рівні шанси на перемогу, що є феноменом.

«Сьогодні за чистої (до «корекції» результатів з боку замовників) соціології Володимир Зеленський і Юлія Тимошенко мають по 20-22% - за різними вимірами відмінності в межах статистичної похибки. А у Петра Порошенка близько 14%, але його штаб упевнений, що 6-7% зможе купити або намалювати. Так що можливо все», - написав він.

Кочетков підкреслив, що три потенційних лідера - феноменальні самі по собі. За його словами, Тимошенко феноменальна тим, що «зібрала себе по частинах і повернулась в ряди топ-чиновників. Зеленський – тим, що не веде виборчої кампанії.

«Але найбільший феномен з числа головних претендентів - звичайно ж, Петро Порошенко. Це ж апофеоз презирства до своїх виборців, коли людина, що обіцяла завершити війну за години, по мільйону гривень страховки бійцям на фронті, долар по десять і таке інше-інше, розвішує по країні плакати, що паплюжили порожні обіцянки!» - додав експерт.

Кочетков особливо наголосив, що в Україні є частина людей, які щиро вірять Порошенку, що теж феноменально.