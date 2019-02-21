Експерт прокоментував рішення Кабміну «кинути євробляхерів»

Аня Мартинюк 21 лютого 2019, 13:09

Олександр Дубінський заявив, що в Україні буде реалізована чергова схема з авто на єврореєстрації. Так, він відзначив, що з власників таких авто знову витягуватимуть гроші.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 20 лютого, стало відомо, що Кабмін не продовжить період розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації зі знижкою у 50%. Це означає, що останній шанс зробити це євробляхери мають до 22 лютого.

Журналіст Олександр Дубінський прокоментував такий хід подій. У своєму блозі він зазначив, що про євробляхерів, які думають, що вони зробили правильно, придбавши таке авто, можна говорити вічно.

«Якщо у водіїв не було грошей, щоб розмитнити авто зі знижкою, то заплатити повну суму вони точно не зможуть. Тому з 22 лютого автомобілі, які залишаться на єврономерах, підуть в утилізацію, або ж за якимись схемами, як липові номера. Ось він гранд-фінал. Поліція просто озолотиться, тому що автівку конфісковуватимуть, а їх власникам виписуватимуть штрафи за нерозмитнення», - заявив журналіст.

Підсумовуючи Дубінський зазначив, що конфісковані автівки виставлятимуться на аукціон і продаватимуть, а це ще плюс в кишеню чиновників.