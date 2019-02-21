Аня Мартинюк 21 лютого 2019, 12:28

Володимир Гройсман нагадав, що українці пережили і досі переживають ненайкращі часи. Тому він пообіцяв зберегти пам’ять про всіх загиблих героїв та допомогти їхнім сім’ям.

Новину передає «Преса України».

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман нагадав, що українці пережили репресії, переселення, Бабин Яр, Голодомор та розстріли на Майдані. За його словами, всі загиблі мають бути увіковічнені. Так, прем’єр зауважив, що його уряд допомагатиме родинам Небесної Сотні.

Гройсман також нагадав, що було зроблено за його правління у минулому році.

«У 2018 році Уряд здійснив усі виплати Героям Майдану та їхнім родинам», - зазначив прем’єр.

За його словами, вже у поточному році з держбюджету буде виділено 25 млн грн на квартири для родин загиблих Героїв. При цьому він підкреслив, що родини самі матимуть змогу обрати для себе житло.

«Цьогоріч до Дня Незалежності плануємо відкрити меморіал Героїв Небесної Сотні. Наступний крок – створення Музею Революції Гідності. Завершимо будівництво другої частини Музею Голодомору. Тут буде експозиція у 4 тис. кв. м, архівний центр, інститут досліджень, бібліотека», - додав він.