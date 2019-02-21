Крим назавжди належить Росії – Небензя

Аня Мартинюк 21 лютого 2019, 11:50

Кремлівський політик Василь Небензя заявив, що Крим – російський, а українці мають підтримати кума Путіна Віктора Медведчука. Відповідна заява прозвучала на дебатах в Генасамблеї ООН.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 лютого, стало відомо, що під час виступу на дебатах в Генасамблеї ООН постійний представник Росії при ООН Василь Небензя зробив чергову пропагандистську заяву. Захищаючи інтереси Кремля він зазначив, що Росія назавжди закріпила свій суверенітет за півостровом Крим.

«Про Крим я сьогодні навіть говорити не буду. Крим - це Росія. Це питання закрите назавжди самими кримчанами», - заявив він.

Крім того, він продовжує стверджувати, що ніяких російських найманців на Донбасі немає. При цьому він наголосив, що «колективний Захід» веде геополітичні переслідування РФ через Україну.

Російський представник також встиг поскаржитися, що Україна не пустить до себе російських спостерігачів під час президентських виборів, які заплановані на 31 березня цього року. Василь Небензя при цьому заявив, що в Україні варто підтримати політика Віктора Медведчука, кума президента РФ Володимира Путіна.