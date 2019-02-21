У столиці Бангладеш сталась велика пожежа (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 21 лютого 2019, 11:16

У місті Дакка сталась велика пожежа. Вогонь поширився на декілька житлових будинків, забравши життя майже 80 людей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 лютого, стало відомо про велику пожежу у столиці Бангладеш місті Дакка. За даними іноземних ЗМІ, вчора, 20 лютого, о 23:40 за місцевим часом в одному із житлових будинків відбулося загоряння. А саме на першому поверсі, де був склад хімікатів. Вогонь перекинувся на інші будівлі.

На жаль, не обійшлось без жертв, 78 людей загинули. Ще близько 50 людей отримали опіки. Серед жертв гості ресторану, які святкували весілля.

За словами пожежників рятувальна операція була ускладнена тим, що вулиці у Дацці дуже вузькі.

«Вогонь поширився на автофургони, що перевозили газові балони», - розповів начальник місцевої поліції Джавеба Патоварі.