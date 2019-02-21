Как КБ “Южное” осваивает космос и кому это нужно в Украине

zmxn 21 лютого 2019, 10:03

В 1991-м году независимой Украине в наследство от СССР досталась мощная материально — техническая и интеллектуальная база для освоения космоса. Два гиганта ракетно-космической индустрии КБ Южное и Южмаш работали в тесной связке и с момента основания КБ в 1954 году произвели десятки типов ракет-носителей, спутников, ракетных двигателей и других инновационных разработок. Всего же на территории Украины насчитывалось около 600 предприятий и научных центров ракетно-космической сферы. Казалось, остановить мощную машину украинской космической индустрии практически невозможно. Но это почти удалось…

Морской старт КБ “Южное”

За первое десятилетие независимости число участников отрасли сократилось более чем в десять раз. Неокрепшая украинская экономика едва выживала суровых условиях мирового рынка и не могла финансировать космическую индустрию даже на 10% от советского уровня. Несмотря на тяжелые условия выживания, КБ Южное продолжало заниматься разработками новых ракет-носителей, но все они базировались на уже имеющихся.

К середине 90-х ситуация несколько оживилась. Вместе с российскими, норвежскими и американскими коллегами КБ Южное и Южмаш берут участие в масштабном проекте ракетных запусков Sea Launch. Консорциум просуществовал до 2009 года, после чего объявил о банкротстве, и программа была приостановлена. За это время было произведено более 30 запусков украинских ракет Зенит 3SL стоимостью 80-100 млн долларов каждый, а КБ Южное и Южмаш заработали четверть от всей суммы.

Бразильский опыт

Старые разработки с каждым годом утрачивали конкурентоспособность, и КБ Южное требовались новые прототипы ракет. Так родился проект Циклон 4. Легкая ракета-носитель должна была произвести революцию на рынке космических запусков, и помочь Украине ее осуществить пригласили бразильцев. По договору планировалось наладить совместное производство Циклон 4 на мощностях обеих стран, а запуски производить с космодрома на территории Бразилии.

В 2015-м году бразильская сторона внезапно в одностороннем порядке разорвала соглашение и проект Циклон 4 был заморожен. Обе страны понесли большие финансовые потери. Тогда руководство КБ Южное впервые попало под подозрения в коррупции.

Утром - деньги, вечером – космос

Годом ранее из-за конфликта на Донбассе, Украина фактически потеряла своего основного партнера в ракетно-космической сфере — Россию.

Объемы производства по российским контрактам упали в 17 раз, но украинское государство так и не сумело заполнить пробел госзаказами.

Финансирование отрасли мизерное и сейчас. Инертность космических институтов лишь ускоряет темпы старения технической и интеллектуальной базы. Отрасль лихорадят коррупционные скандалы, связанные с первыми лицами Генерального Космического Агентства Украины и КБ “Южное”, а некогда могучий Южмаш, чтобы как-то выживать, сегодня вынужден браться за любые проекты, в частности, вернуться к возобновленному проекту Sea Launch.

По мнению Макса Полякова, владельца аэрокосмической компании FireFly Aerospace, от медленной гибели украинскую космическую индустрию может спасти только избавление от государственной зависимости и переход на частные коммерческие рельсы.

Однако, на сегодняшний день законодательство Украины запрещает доступ к украинскому космосу частным компаниям. И пока запрет не будет снят, ситуация в лучшую сторону явно не изменится.