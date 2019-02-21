Названо найгірше одягнену знаменитість на Brit awards

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Актриса Монтана Браун здивувала гостів церемонії Brit awards. Зірка прибула на червону доріжку майже гола.
Новину передає «Преса України».
У Лондоні пройшла церемонія нагородження престижної музичної премії Brit awards. Як відомо, нагорода є аналогом «Греммі». Поки знаменитості розбирали статеутки, експерти визначили, хто прибув на свято у ненайкращому вигляді.
Так, звання найгірше вдягненої гості Brit awards отримала британська актириса Монтана Браун. Зірка обрала сукню, яка максимально демонструє її тіло. Монтана Браун обрала бежевий боді, який прикрила напівпрозора сукня. Місця для фантазій зірка телеекранів не залишила нікому.
Відомо, що сукню створив дизайнер Cherry Williams, який спеціалізується на вбранні для наречених.
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