За час анексії Крим став більш українським - Клімкін

Аня Мартинюк 21 лютого 2019, 10:21

Павло Клімкін заявив, що анексія Криму допомогла зробити півострів «більш українським». Він також визнав, що українська влада винна у тому, що у Криму наразі орудують росіяни.

Новину передає «Преса України».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зробив важливу заяву. За його словами, після анексії Криму півострів «став більш українським». Відповідне повідомлення він залишив у соцмережі.

«Реально сумно, що 5 років тому, коли розпочалася російська окупація, Крим був недостатньо українським. І для кримчан, і для всіх нас. За те, щоб зрозуміти важливість українського Крим, нам довелося заплатити надвисоку ціну. І ми всі у цьому, на жаль, винні.

Проте, за цей час Крим точно не став більш російським, незважаючи на всі зусилля, які російські окупанти та їх посіпаки докладають для цього», - йдеться у його повідомленні.

За словами українського міністра, заклик «Крим - це Україна!» став керівництвом до дії.

«Ми маємо довести цю справу до кінця!» - додав він.

У Мережі на пост міністра відреагували неоднозначно. Інтернет-спільнота зауважила, що пост Клімкін писав, ймовірно, під час алкогольного сп’яніння. Однак знайшлись і такі, які підтримали політика, написавши «Крим – це Україна».