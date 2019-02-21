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Петро Порошенко повертатиметься зі США не з пустими руками. У Філадельфії йому вручили відзнаку «Міжнародний державний діяч».
Новину передає «Преса України».
Вчора, 20 лютого, президент України Петро Порошенко отримав відзнаку «Міжнародний державний діяч» Ради з питань світових справ Філадельфії. Про це гарант написав на своїй сторінці у соцмережі.
«Глибоко зворушений і для мене велика честь отримати відзнаку «Міжнародний державний діяч» Ради з питань світових справ Філадельфії. Я вважаю це визнанням наших спільних зусиль, визнанням прогресу, який ми зробили як українська нація. Це – символ єдності та солідарності з Україною», - написав він.
Нагадаємо, Петро Порошенко відправився у США з робочим візитом. Він вже встиг взяти участь у панахиді за загиблими Героями Небесної сотні та у роботі Генеральної асамблеї ООН. Особливо варто зазначили, що Генасамблеї ООН вперше відбулися дебати на тему «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».
09:50: Порошенко отримав відзнаку «Міжнародний державний діяч»
09:28: Для російських військових створили телефон, схожий на пульт для телевізора
13:05: Російське пропагандистське чтиво не змогло потрапити в Україну
12:02: Кримські окупанти зібрались на широку ногу відгуляти День захисника вітчизни
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