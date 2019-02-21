Аня Мартинюк 21 лютого 2019, 09:50

Петро Порошенко повертатиметься зі США не з пустими руками. У Філадельфії йому вручили відзнаку «Міжнародний державний діяч».

Новину передає «Преса України».

Вчора, 20 лютого, президент України Петро Порошенко отримав відзнаку «Міжнародний державний діяч» Ради з питань світових справ Філадельфії. Про це гарант написав на своїй сторінці у соцмережі.

«Глибоко зворушений і для мене велика честь отримати відзнаку «Міжнародний державний діяч» Ради з питань світових справ Філадельфії. Я вважаю це визнанням наших спільних зусиль, визнанням прогресу, який ми зробили як українська нація. Це – символ єдності та солідарності з Україною», - написав він.

Нагадаємо, Петро Порошенко відправився у США з робочим візитом. Він вже встиг взяти участь у панахиді за загиблими Героями Небесної сотні та у роботі Генеральної асамблеї ООН. Особливо варто зазначили, що Генасамблеї ООН вперше відбулися дебати на тему «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».