Для російських військових створили телефон, схожий на пульт для телевізора

Аня Мартинюк 21 лютого 2019, 09:28

Компанія Caviar випустила черговий телефон. На цей раз без портрету Путіна чи півострова Крим. Так, фахівці Caviar створили кнопочний телефон із вставками шкіри алігатора. У Рунеті новинку одразу висміяли.

Новину передає «Преса України».

Російська компанія Caviar, яка оздоблює телефони золотом та портретами Володимира Путіна, представила черговий «шедевр». На цей раз у Caviar представили мобільний телефон для військових.

Виконаний телефон з загартованого титану, він має вставки зі шкіри алігатора. У нього не має камери чи фотоспалаху. Зате є звичні раніше кнопки. Нове вторіння назвали «Захисник». Телефон входить в лінійку Tsar. Випустять незвичний телефон до 23 лютого.

«Кнопковий телефон створювали на основі Nokia 6500 2007 року, який працює під управлінням ОС Nokia S40 5th Edition», - відзначили у компанії.

Коштуватиме телефон 199 тисяч рублів, що еквівалентно трохи більше 82 тис. грн. Варто зазначити, що у Рунеті новинку, як і попередні телефони Caviar, висміяли. Так, «Захисник» дуже схожий на пульт до телевізора.