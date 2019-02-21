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Компанія Caviar випустила черговий телефон. На цей раз без портрету Путіна чи півострова Крим. Так, фахівці Caviar створили кнопочний телефон із вставками шкіри алігатора. У Рунеті новинку одразу висміяли.
Новину передає «Преса України».
Російська компанія Caviar, яка оздоблює телефони золотом та портретами Володимира Путіна, представила черговий «шедевр». На цей раз у Caviar представили мобільний телефон для військових.
Виконаний телефон з загартованого титану, він має вставки зі шкіри алігатора. У нього не має камери чи фотоспалаху. Зате є звичні раніше кнопки. Нове вторіння назвали «Захисник». Телефон входить в лінійку Tsar. Випустять незвичний телефон до 23 лютого.
«Кнопковий телефон створювали на основі Nokia 6500 2007 року, який працює під управлінням ОС Nokia S40 5th Edition», - відзначили у компанії.
Коштуватиме телефон 199 тисяч рублів, що еквівалентно трохи більше 82 тис. грн. Варто зазначити, що у Рунеті новинку, як і попередні телефони Caviar, висміяли. Так, «Захисник» дуже схожий на пульт до телевізора.
09:50: Порошенко отримав відзнаку «Міжнародний державний діяч»
09:28: Для російських військових створили телефон, схожий на пульт для телевізора
13:05: Російське пропагандистське чтиво не змогло потрапити в Україну
12:02: Кримські окупанти зібрались на широку ногу відгуляти День захисника вітчизни
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