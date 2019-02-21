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Для російських військових створили телефон, схожий на пульт для телевізора

Аня Мартинюк 21 лютого 2019, 09:28
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Для російських військових створили телефон, схожий на пульт для телевізора

Компанія Caviar випустила черговий телефон. На цей раз без портрету Путіна чи півострова Крим. Так, фахівці Caviar створили кнопочний телефон із вставками шкіри алігатора. У Рунеті новинку одразу висміяли.

Новину передає «Преса України».

Російська компанія Caviar, яка оздоблює телефони золотом та портретами Володимира Путіна, представила черговий «шедевр». На цей раз у Caviar представили мобільний телефон для військових.

Виконаний телефон з загартованого титану, він має вставки зі шкіри алігатора. У нього не має камери чи фотоспалаху. Зате є звичні раніше кнопки. Нове вторіння назвали «Захисник». Телефон входить в лінійку Tsar. Випустять незвичний телефон до 23 лютого.

«Кнопковий телефон створювали на основі Nokia 6500 2007 року, який працює під управлінням ОС Nokia S40 5th Edition», - відзначили у компанії.

Коштуватиме телефон 199 тисяч рублів, що еквівалентно трохи більше 82 тис. грн. Варто зазначити, що у Рунеті новинку, як і попередні телефони Caviar, висміяли. Так, «Захисник» дуже схожий на пульт до телевізора.

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