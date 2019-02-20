ПЦУ введе нові правила відвідування храму

Аня Мартинюк 20 лютого 2019, 14:14

Українців, які відвідуватимуть ПЦУ, тепер не повинен бентежити їх зовнішній вигляд, а також одяг інших вірян. Так, у ПЦУ лояльно ставитимуться до жінок з непокритою головою.

Новину передає «Преса України».

Після того, як Православна церква України отримала томос про автокефалію, прихожан попередили про нові зміни. Так, у новоствореній церкві вважають, що священники повинні бути ближче до вірян.

Так, останні помятіть зміну мову богослужіння. Вони проводитимуться українською. Як відомо, раніше патріарх Філарет заявляв, що богослужіння повинні вестися українською мовою, однак за бажанням громади.

«З приєднанням до єдиної церкви нічого не зміниться в віровченні, в богослужінні. Може змінитися тільки мова, тому що будуть не на слов'янській служити, а на українській. Але якщо прихід захоче зберегти слов'янську мову, силою ми не будемо змушувати. Вибирати будуть самостійно», - наголошував Філарет.

Крім того, відтепер людям не варто буде переживати за свій зовнішній вигляд. Зокрема жінкам. Їм не обов’язково буде надягати хустинку на голову. До жінок, які приходять до храму у штанах теж ставитимуться лояльно.

Крім того, у храмах будуть встановлені лавки, щоб всі бажаючі могли посидіти під час служби. Також не виключено, що найближчим часом ПЦУ візьметься за місіонерство і допомагатиме бідним.