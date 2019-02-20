Пенсіорнери ОРДЛО отримали $3 млрд пенсії

Аня Мартинюк 20 лютого 2019, 13:38

Євген Марчук запевнив, що Пенсійний Фонд направляє жителям Донбасу пенсії. Він зазначив, що війна не перешкодила цьому процесу.

Новину передає «Преса України».

Представник України в Тристоронній контактній групі Євген Марчук зробив важливу заяву. За його словами, за часи війни на Донбасі офіційний Київ перевів пенсіонерам зон кризової ситуації 79-80 млрд грн.

«За 4 роки Україна виплатила пенсій громадянам, які перебувають на тій території, за даними на 3 дні тому вже на 79-80 млрд гривень. Помножте на курс долара, й ви побачите, що це 3 млрд доларів», - розповів він.

Як повідомлялось раніше, окупанти Донбасу заявили, що пенсіонери так званих «ЛНР» та «ДНР» не отримують пенсії, які має платити їм українська влада.