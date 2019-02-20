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Держкомтелерадіо не дало добро на ввезення з Росії 19 книг. Стало відомо, чому.
Новину передає «Преса України».
Державний комітет телебачення і радіомовлення не дало дозвіл на ввезення з російської території книг з пропагандистським вмістом. Всього в Україну мало потрапити 19 книг.
У прес-службі Держкомтелерадіо зазначили, що не пустили книги видавництва «Паблішер». Серед заборонених книг творіння Сергія Бехтерева «Як працювати в робочий час: правила перемоги над офісним хаосом». Як зазначили у Держкомтелерадіо, у книзі згадуються приклади роботи владних структур країни-агресорки.
Також українці не побачать у книжкових магазинах роботи Ігоря Намаконова «Кроссфіт мозку: Як підготувати себе до вирішення нестандартних завдань», де про Росію та її людей згадується занадто добре.
Також у чорний список потрапили книги Ніно Біліходзе «Грузинська кухня: любов на смак», у якій є коментарі відомих росіян, в’їзд яким в Україну заборонено, адже вони несуть загрози нацбезпеці.
13:05: Російське пропагандистське чтиво не змогло потрапити в Україну
12:02: Кримські окупанти зібрались на широку ногу відгуляти День захисника вітчизни
10:57: YouTube-блогерам доведеться добряче думати, перед тим як викладати відео на хостинг
10:18: «Підопічна» Тимошенко назвала Порошенка брехливим кандидатом
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