Російське пропагандистське чтиво не змогло потрапити в Україну

Аня Мартинюк 20 лютого 2019, 13:05

Держкомтелерадіо не дало добро на ввезення з Росії 19 книг. Стало відомо, чому.

Новину передає «Преса України».

Державний комітет телебачення і радіомовлення не дало дозвіл на ввезення з російської території книг з пропагандистським вмістом. Всього в Україну мало потрапити 19 книг.

У прес-службі Держкомтелерадіо зазначили, що не пустили книги видавництва «Паблішер». Серед заборонених книг творіння Сергія Бехтерева «Як працювати в робочий час: правила перемоги над офісним хаосом». Як зазначили у Держкомтелерадіо, у книзі згадуються приклади роботи владних структур країни-агресорки.

Також українці не побачать у книжкових магазинах роботи Ігоря Намаконова «Кроссфіт мозку: Як підготувати себе до вирішення нестандартних завдань», де про Росію та її людей згадується занадто добре.

Також у чорний список потрапили книги Ніно Біліходзе «Грузинська кухня: любов на смак», у якій є коментарі відомих росіян, в’їзд яким в Україну заборонено, адже вони несуть загрози нацбезпеці.