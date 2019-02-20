Українські вузи піднімуть вартість навчання на 80%

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Українців чекає неприємний сюрприз. З наступного року вартість навчання у вищих навчальних закладах зростатиме. Щоб сильно не шокувати абітурієнтів, ціни ростимуть поступово.
Новину передає «Преса України».
У новій постанові Кабміну передбачене підняття вартості навчання у вищих навчальних закладах України. Раніше з такою ініціативою виступили у МОН. Планується, що вже через рік навчання за контрактом на популярних спеціальності подорожчає на 60%.
Мова йде про такі спеціальності, як юристи, економісти, медики, дизайнери, менеджери, політологи, психологи, соціологи, журналісти, фінансисти та інші. Тим не менше, підняття цін відбуватиметься поступово, щоб не шокувати людей, які здобувають освіту.
«З 2020 року вартість контракту піднімуть до рівня 60% від середньої вартості навчання. З 2021 року - до 70%, з 2022 - до 80%», - відзначили в МОН.
Представник МОН Олег Шаров пояснив, чому вищим навчальним закладам конче хочеться підняти ціну.
«1) зараз держава вкладає в навчання студента більше, ніж платять контрактники; 2) деякі вузи заманювали студентів низькими цінами на контракт і демпінгували», - розповів він.
Шаров запевнив, що нововведення не торкнуться вузів, які запрошували на навчання за контрактом, у якому уже була прописана висока ціна.
«Для прикладу, у КНУ ім. Шевченко міжнародники і юристи платять 52 тисячі грн на рік, журналісти - понад 45 тисяч. Тут піднімати ціну не варто», - додав він.
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