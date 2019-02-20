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Кримські окупанти зібрались на широку ногу відгуляти День захисника вітчизни

Аня Мартинюк 20 лютого 2019, 12:02
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Кримські окупанти зібрались на широку ногу відгуляти День захисника вітчизни

Кримські окупанти представли святкову програму до Дня захисника вітчизни. Так, жителям півострова та росіянам, які заселили його після анексії покажуть концерт «Маю честь служити тобі, Росія».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 лютого, стало відомо, що 23 лютого з нагоди Дня захисника Вітчизни анексований півострів Крим «гулятиме». Окупанти зібрались провести виставки військової техніки, флешмоби, запустити феєрверки та влаштувати показові виступи військовослужбовців.

«В Євпаторії День захисника Вітчизни почнуть відзначати ще 21 лютого. В цей день в міському театрі імені Пушкіна пройде святковий концерт «Маю честь служити тобі, Росія», - відзначили російські пропагандистські ЗМІ.

Не забудуть окупанти й провести агітацію. У Чорноморському вищому військово-морському училищі імені П.С. Нахімова пройде акція Служба за контрактом - твій вибір».

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