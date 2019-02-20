Lady Gaga зробила нові татуювання

Аня Мартинюк 20 лютого 2019, 11:30

Lady Gaga прикрасила спину та руку новими татуюваннями. Своє оновлене тіло вона показала підписникам у соцмережі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 лютого, стало відомо, що американська музична зірка Lady Gaga прикрасила совє тіло черговими татуюваннями. На цей раз співачка прикрасила свою спину. Тепер на ній красується велика троянда та напис «la vie en rose».

Крім того, на її руці з’явилися музичні ноти. Обновки 32-річна знаменитість показала підписникам у соцмережі. Відомо, що нові татуювання Гага зробила напередодні Дня закоханих.

Нагадаємо, Lady Gaga має у своєму арсеналі 9 Греммі. Крім того, 24 лютого вона побореться за два нові трофеї - статуетки Оскар за кращу роль актриси та кращу оригінальну пісню до фільму «Зірка народжується». Церемонія нагородження відбудеться 24 лютого.