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У YouTube вступлять в силу нові зміни. Зокрема, зміниться система покарання для користувачів відеохостингу. Стало відомо, за що та як каратимуть YouTube-берів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 лютого, стало відомо, що Google готовий змінити систему покарань користувачів популярного відеохостингу YouTube. Відтак користувачі, які пубілкуватимуть контент, що порушує правила YouTube, спочатку отримуватимуть повідомлення про порушення.
Крім того, сам матеріал буде видалено. За друге порушення діятиме система «страйків», яка працювала й раніше. За перший страйк користувачу заборонять викладати матерал протягом тижня.
«Отриманий протягом 90 днів з дня першої санкції повторний «страйк» позбавить автора відеоблогу права розміщення контенту на двотижневий термін», - уточнюють представники YouTube.
За третій «страйк», як відомо, канал повністю блокується. Зміни вступлять в силу з наступного тижня.
10:57: YouTube-блогерам доведеться добряче думати, перед тим як викладати відео на хостинг
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09:45: Кліп Каменських до пісні про сідниці передивились майже 5 млн разів (ВІДЕО)
09:15: Депутат Порошенка купив і записав на маму вертолітний майданчик Януковича
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07:57: Українська мова зайняла 8 позицію у рейтингу європейських мов
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