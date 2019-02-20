«Підопічна» Тимошенко назвала Порошенка брехливим кандидатом

Аня Мартинюк 20 лютого 2019, 10:18

Анастасія Приходько, яка вирішила податись у політику й одразу в команду Юлії Тимошенко, продовжує намагатися підтримувати лідера «Батьківщини». Так, вона нагадала про те, що Петро Порошенко довів українців до бідноти.

Новину передає «Преса України».

Анастасія Приходько, яка вирішила не продовжувати музичну кар’єру та подалась у команду Юлії Тимошенко, залишила на своїй сторінці у соцмережі чималий постю. Вона присвятила його головному супернику Тимошенкор на виборах – Петру Порошенку.

«Багато років, перед виборами, брехливі кандидати придумували багато різних способів підкупу виборців. Але Петро Порошенко став кращим в цій номінації. Спочатку він довів усіх нас до бідноти. Зробив неможливо дорогими комунальні платежі для людей, і тепер говорить про монетизацію субсидій для населення», - написала вона.

Так, Приходько написала, що монетизація субсидій стартує у березні, перед самими виборами.

«Звичайно це не прямий підкуп виборців, а чергове високе досягнення в лапках Президента та Кабинета Міністрів. Я розумію, що в цій економічній ситуації, безліч людей можуть прийняти цю допомогу як щирою турботу Порошенка про населення України. Тільки не потрібно забувати, що це саме Порошенко і його молода команда, довела українців до краю», - додала вона.

Артистка підсумувала, що Петру Порошенку не вдасться підкупити людей.