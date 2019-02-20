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Українська співачка поділилась з прихильниками радістю. Її нову відеороботу «Попа как у Ким» подивились й оцінили мільйони людей. Співачка зізналась, що пишається своєю роботою.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 лютого, українська музична зірка Настя Каменьский написала на своїй сторінці у соцмережі, що кліп до пісні «Попа как у Ким» подивились майже 5 млн глядачів.
«Я рада, що вам сподобався кліп», - написала вона.
Нагадаємо, кліп був опублікований на офіційному каналі співачки в YouTube 14 лютого, спеціально до Дня закоханих. З тих пір його передивились 4,9 млн разів.
«Попа как у Ким» - про ідолів сучасності, жінок-трендсеттерів, які диктують моду і захоплюють мільйони. Сучасні дівчата слідуют їх прикладу і прагнуть перейняти яскраві особливості кожної, але в гонитві за красою і попою як у Кім важливо пам'ятати, що ту ж Кім або Бейонсе роблять особливими не тільки ноги і форми, але, в першу чергу, любов до себе. А тренди - така непостійна річ, тому потрібно дивитися на них з іронією :)» - йдеться у дописі до кліпу.
10:57: YouTube-блогерам доведеться добряче думати, перед тим як викладати відео на хостинг
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09:45: Кліп Каменських до пісні про сідниці передивились майже 5 млн разів (ВІДЕО)
09:15: Депутат Порошенка купив і записав на маму вертолітний майданчик Януковича
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