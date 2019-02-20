Депутат Порошенка купив і записав на маму вертолітний майданчик Януковича

Аня Мартинюк 20 лютого 2019, 09:15

Юлія Тимошенко попередила, що куплений Максимом Єфімовим «символ корупції» вертолітний майданчик Януковича буде знесено. Вона також пригрозила, що причетні до схеми продажу майданчику садитимуть на його місці дерева.

Новину передає «Преса України».

Лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко, яка боротиметься за президентське крісло у березні цього року, відреагувала на новину про те, що депутат Блоку Петра Порошенко зробив досить цікаву покупку. Мова йде про Максима Єфімова, який придбав КВЦ «Парковий» - конгресно-виставковий центр разом із вертолітним майданчиком у самісінькому центрі Києва.

«Вертолітний майданчик Януковича тепер належить депутату Порошенка. Купив і записав на маму. Так цинічно відзначити річницю розстрілів Небесної сотні не вдалося ще нікому. Дно», - заявила Тимошенко.

Вона одразу додала, що після перемоги на виборах цей символ корупції буде знесено.

«А кожен причетний до оборудок саджатиме там дерева, особисто проконтролюю», - підкреслила вона.

До слова, народні обранці України не мають права займатися комерційною діяльністю. Тому КВЦ «Парковий» було записано на маму депутата Любов Єфімову.