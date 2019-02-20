Політика Доктора смерть Супрун і її похоронної команди проти українців – Ляшко

Аня Мартинюк 20 лютого 2019, 08:37

Олег Ляшко нагадав, що він щосили бореться аби викорінити зло у вигляді Уляни Супрун і її команди. Він гостро висловився про її роботу, а також про українських політиків, які стоять за нею горою.

Новину передає «Преса України».

Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі відповідь від «команди медреформаторів» на його прохання допомогти в лікуванні хворому на рак жителю Житомира Віталію Габітову.

«Наша команда, зокрема Олексій Кочармин, робили все, що від нас залежить, щоб врятувати життя незнайомого молодого хлопця. Я особисто зустрічався з його батьком Анатолієм, передавали гроші на лікування, писав усім звернення. Дуже прикро, але нам не вдалося врятувати Віталія. Але ми хоча б намагалися допомогти. Натомість Супрун і її самозвана «команда реформаторів» МОЗ взагалі нічого не зробили, палець об палець не вдарили, щоб хоча б спробувати врятувати життя громадянина України», - написав він.

За словами радикала, він отримав відповідь від МОЗ після смерті хлопця. Крім того, у відомстві навіть не знали, що він уже пішо з життя.

«Цю абсолютну, цинічну байдужість доводить відписка Стефанишиної. Вона від 12 лютого 2019 року. А Віталій Габітов помер 18 грудня 2018 року. Тобто в МОЗ навіть не знали, що хворий помер, коли прислали мені цинічну відписку. Пам‘ятаєте заяву іншого самозваного заступника міністра Лінчевського про українців: «Вони всі помруть»? Оце і є справжня політика Доктора смерть Супрун і її похоронної команди!» - додав політик.

Ляшко в черговий раз нагадав, що МОЗ під прикриттям президента Петра Порошенка, прем’єр-міністра Володимира Гройсмана і транснаціональних корпорацій «захопили кінчені тварі, для яких життя і здоров’я українців абсолютно байдуже».

Депутат ВРУ ще раз наголосив, що добиватиметься відставки американки Уляни Супрун, яка займає високу посаду в Україні всупереч українському законодавству.

«Вимагаю від Генпрокуратури порушити кримінальне провадження проти незаконно призначених заступників міністрів, зокрема Ольги Стефанишиної, за привласнення владних повноважень, зловживання службовим становищем і розкрадання бюджетних коштів», - підсумував він у пості, який розмістив насвоїй сторінці у соцмережі.