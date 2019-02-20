Українська мова зайняла 8 позицію у рейтингу європейських мов

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З’явився рейтинг європейських мов, складений Babbel Magazine. Так, стало відомо, носіїв яких мов найбільше у Європі.
Новину передає «Преса України».
Babbel Magazine опублікував рейтинг європейських мов. Складався він, опираючись на кількість людей, які вільно володіють тією чи іншою мовою. Відповідні дані для аналізу представила Рада Європи.
Так, стало відомо, що 45 мільйонів європейців - це носії української мови. З таким показником українська мова відправилась на 8 позицію рейтингу. За нею розмістилась польська мова, якою володіють 40 млн європейців.
Тим часом на першому місці розмістилась російська мова – 120 млн європейців володіють цією мовою. Друга сходинка дісталась німецькій мові – 95 млн, третя – французькій мові – 80 млн,четверта – англійській мові – 70 млн, п’ята – турецькій мові – 70 млн, шоста – італійській мові – 69 млн, сьома – іспанскій мові – 45 млн.
До слова, у Європі існує понад 150 мов, більшість з яких – індоєвропейські. Як відомо, українська та польська мови є представницями слов'янської групи індоєвропейських мов.
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