Кириленко запропонував Україні відмовитись від «Євробачення»

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В'ячеслав Кириленко нагадав, що Україну на «Євробаченні» збираються представити артисти, які будують кар’єру у РФ. Тому він запропонував взагалі нікого не відправляти на конкурс.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 лютого, стало відомо, що віце-прем'єр України В'ячеслав Кириленко не одобрює кандидатуру гурту YUKO для виступу на пісенному конкурсі «Євробачення» від України. На своїй сторінці у соцмережі він нагадав, що учасники гурту активно астролюють у країною-окупантом.
«Якщо на Євробачення від України поїдуть ті, хто гастролює в Росії і ще й демонстративно збирається робити це і надалі, то краще взагалі туди нікому не їхати», - зазначив він.
До слова, солісткою гурту YUKO є представниця Росії Юлія Юріна. Ще однією претенденткою на представлення України на конкурсі є Анна Корсун, більш відома під псевдонімом MARUV. Остання також заробляє на концертах у Росії.
Нагадаємо, цьогоріч «Євробачення» пройде з 14 по 18 травня в Тель-Авіві. Росію на конкурсі збирається представляти Сергій Лазарєв. Однак його кандидатру на батьківщині теж забракували. Зокрема Володимир Жириновський заявив, що співак начебто вважає, що Крим український.
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