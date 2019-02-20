Кириленко запропонував Україні відмовитись від «Євробачення»

Аня Мартинюк 20 лютого 2019, 07:31

В'ячеслав Кириленко нагадав, що Україну на «Євробаченні» збираються представити артисти, які будують кар’єру у РФ. Тому він запропонував взагалі нікого не відправляти на конкурс.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 лютого, стало відомо, що віце-прем'єр України В'ячеслав Кириленко не одобрює кандидатуру гурту YUKO для виступу на пісенному конкурсі «Євробачення» від України. На своїй сторінці у соцмережі він нагадав, що учасники гурту активно астролюють у країною-окупантом.

«Якщо на Євробачення від України поїдуть ті, хто гастролює в Росії і ще й демонстративно збирається робити це і надалі, то краще взагалі туди нікому не їхати», - зазначив він.

До слова, солісткою гурту YUKO є представниця Росії Юлія Юріна. Ще однією претенденткою на представлення України на конкурсі є Анна Корсун, більш відома під псевдонімом MARUV. Остання також заробляє на концертах у Росії.

Нагадаємо, цьогоріч «Євробачення» пройде з 14 по 18 травня в Тель-Авіві. Росію на конкурсі збирається представляти Сергій Лазарєв. Однак його кандидатру на батьківщині теж забракували. Зокрема Володимир Жириновський заявив, що співак начебто вважає, що Крим український.