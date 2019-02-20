Журналісти висміяли Порошенка, який відчитав Хромаєва за пост про «зраду» (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 20 лютого 2019, 06:55

У Мережу просочився аудіозапис, на якому Петро Порошенко особисто перепитує у Тимура Хромаєва, чи той дійсно сам писав пост у соцмережі про «зраду». Українські журналісти висміяли інцидент.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 19 лютого, відомий журналіст Олександр Дубінський оприлюднив аудіозапис, де «голос, схожий на Порошенка, запитує у голоса, схожого на Хромаєва, голови Нацкомісії з цінних паперів – «де тобі ще, б**дь, реформ, не вистачає?».

«Цінність даного аудіо в тому, що воно демонструє нам всім, чим займається президент воюючої країни зі зруйнованою економікою: сидить у фейсбучику, і шукає, хто його наважився покритикувати. Головнокомандувач Фейсбук. Мене особисто особливо потішив момент, коли дбайливець за "мову" раптом переходить на російську мову і мат», - зазначив журналіст у своєму блозі.

Тим часом українська журналістка Світлана Крюкова додала, що Порошенко дійсно хвилює, що про нього пишуть у соцмережах.

«Президент наїжджає і уточнює, чи його це, Хромаєва, пост або все-таки сторінка фейкова. Президент дає йому п'ять шансів, сказати, що фейк. Хромаєв заїкається, але все-таки визнається, що пост писав він. P.S. Пост Хромаєв таки видалив. Який гарант, така і комісія», - прокоментувала журналістка.

Вона також зіронізувала, якщо Порошенко дзвонитиме, варто відповідати: «фейк це, Петро Олексійовичу», і класти трубку.

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