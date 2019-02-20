Світ сколихнула звістка про смерть Карла Лагерфельда

Аня Мартинюк 20 лютого 2019, 06:23

На 86 році життя помер легендарний модельєр Карла Лагерфельд. Смерть наступила в одній з лікарень Парижа. Стало відомо, хто тепер замінить знаменитість в Chanel.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 19 лютого, пішов з життя засновник Chanel Карл Лагерфельд. Йому було 85 років. За даними ЗМІ, модельєр потрапив до лікарні в Парижі у понеділок ввечері. Смерть наступила у вівторок вранці. У Лагерфельда був рак підшлункової залози. Інформацію підтвердили у модному домі Chanel.

Варто зазначити, що на цьогорічному тижні моди у Парижі, де була представлена колекція Chanel весна/літо 2019 він вперше з 1983 року не вийшов на подіум. Причина – проблеми зі здоров’ям. До слова, місце Карла Лагерфельда в Chanel зайняла Віржинія Віар, права рука модельєра. Саме вона виходила на уклін після останнього кутюрного дефіле.

Наразі зірки, які любили модельєра та знаменитості, які з ними працювали, висловлюють слова співчуття.

За даними ЗМІ, тепер кіт модельєра на кличку Choupette може успадкувати багатство знаменитості. Як відомо, Карл Лагерфельд мав особливий зв’язок зі своїм домашнім улюбленцем. Останній навіть мав персональний блог та Instagram. Про те, що свій спадок Карл Лагерфельд передасть Choupette, він повідомив ще у минулому році.