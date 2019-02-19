«Перемога»: Український ринок покинув ЗАЗ

Аня Мартинюк 19 лютого 2019, 14:14

Найбільший автовиробник в Україні остаточно покидає ринок легкових авто. Так, українці більше не зможуть придбати новенькі ЗАЗ Sens.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 18 лютого, стало відомо, що популярний Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) покинув ринок України. За попередніми даними, у січні 2019 року завод не реалізував жодного нового авто марки ЗАЗ. В результаті ЗАЗ покидає ринок, як виробник легкових авто. Тобто придбати новий автомобіль цієї марки українці не зможуть.

Нагадаємо, останні легкові авто ЗАЗ Sens з’явились на світ в кінці 2017-го року. Після цього складські запаси авто були розпродані. Тим часом ЗАЗ планує сконцентруватись на виробництві автобусів ЗАЗ I-Van A07 і ЗАЗ А10.

Як повідомлялось раніше, через кризу в Україні ЗАЗ припинив випуск відомих автомобілів Lanos. Ще одна причина через яку ланоси не виробляються – зниження попиту серед населення.