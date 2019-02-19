Жириновський нагадав слова Лазарєва про український Крим

Аня Мартинюк 19 лютого 2019, 13:52

Володимири Жириновському не сподобалось, що Росію на «Євробаченні» представить Сергій Лазарєв. Депутат нагадав, що для співака «Крим – Україна».

Новину передає «Преса України».

Російський депутат Держдуми Володимир Жириновський негативно відреагував на намір Сергія Лазарєва представляти країну на «Євробаченні». Одіозний політик заявив, що співак не підтримує анексію Криму.

«Зараз Євробачення буде в травні в Ізраїлі, хто їде? Лазарєв. Що він сказав про Крим? «Крим - це Україна». Вигнати негайно! Вигнати, щоб близько не було цього співака», - заявив Жириновський в ефірі одного з російських пропагандистських телеканалів.

Політик нагадав, що у Росії є Кримінальний кодекс і тому варто порушити декілька кримінальних справ, що всі раз і назавжди зрозуміли, чий Крим. Варто зазначити, відеосюжет, у якому Сергій Лазарєв заявив, що півострів Крим належить Україні, вийшов у світ у 2014 році.

Однак тоді ж співак заявив, що журналісти спеціально змонтували сюжет і насправді він заявляв, що йому важко усвідомити «факт, що Крим став російською територією».