У МОЗ придумали нову професію

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В Україні офіційно з’явилась професія трансплант-координатор. Стало відомо, що робитиме такий спеціаліст.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 лютого, стало відомо, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України дало добро на введення в Україні професії трансплант-координатор. Тепер вона затверджена у державному класифікаторі професій.
У МОЗ тим часом розповіли, що робитиме трансплант-координатор.
«Вони забезпечуватимуть зв'язок між усіма учасниками процесу трансплантації, зокрема - перевіряти і отримувати згоду на донорство, своєчасно і систематично оновлювати інформацію в Єдиній державній системі трансплантації, організовувати оперативну і безпечне транспортування органів», - йдеться у прес-службі МОЗ.
У міністерстві особливо наголосили, що трансплант-координатори забезпечуватимуть здоровий психологічний зв’язок між донорами та їх сім'ями і реципієнтами. Нагадаємо, минулого року ВРУ узаконила трансплантацію органів в країні.
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