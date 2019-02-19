У МОЗ придумали нову професію

Аня Мартинюк 19 лютого 2019, 13:17

В Україні офіційно з’явилась професія трансплант-координатор. Стало відомо, що робитиме такий спеціаліст.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 лютого, стало відомо, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України дало добро на введення в Україні професії трансплант-координатор. Тепер вона затверджена у державному класифікаторі професій.

У МОЗ тим часом розповіли, що робитиме трансплант-координатор.

«Вони забезпечуватимуть зв'язок між усіма учасниками процесу трансплантації, зокрема - перевіряти і отримувати згоду на донорство, своєчасно і систематично оновлювати інформацію в Єдиній державній системі трансплантації, організовувати оперативну і безпечне транспортування органів», - йдеться у прес-службі МОЗ.

У міністерстві особливо наголосили, що трансплант-координатори забезпечуватимуть здоровий психологічний зв’язок між донорами та їх сім'ями і реципієнтами. Нагадаємо, минулого року ВРУ узаконила трансплантацію органів в країні.