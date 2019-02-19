Вакарчук назвав своє президентство фантазіями інших людей

Аня Мартинюк 19 лютого 2019, 12:49

Святослав Вакарчук заявив, що ніколи й не думав боротися за президентське крісло чи про те, щоб проводити політ агітацію зі сцени. Співак запевнив, що не хоч маніпулювати прихильниками.

Новину передає «Преса України».

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук дав нове інтерв’ю одному з українських видань. У ньому він дав відповіді на запитання про його політичні амбіції. Так, музична зірка заявила, що намірів йти у президенти ніколи не мала.

«Це фантазії інших людей. Такого варіанту для себе я не розглядав і жодного разу всерйоз про таке не думав. Я вважаю, що некоректно і неправильно маніпулювати глядачами і слухачами групи "Океан Ельзи", які приходять до нас на концерт. Вони прийшли послухати музику і отримати енергію, яку ми їм даємо», - зазначив він.

За словами співака, проводити агітацію зі сцени у його випадку було б морально неетично і безвідповідально. Святослав Вакарчук додав, що вже чітко заявив про свої плани не йти у президенти, адже мова йде про долю мільйонів українців.

«Ставити власні політичні чи в принципі людські амбіції вище за долю мільйонів людей – це безвідповідально. Я – людина відповідальна», - наголосив він.