Кремль хоче знищити українську державність – Порошенко

Аня Мартинюк 19 лютого 2019, 12:16

Петро Порошенко заявив, що агресія Росії покликана знищити українську державність. Український президент впевнений, що Москва хоче створити другу версію Радянського Союзу.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі президента України Петра Порошенка навели слова українського лідера. Останній під час зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском зазначив, що Росія має ворожий план і цей план – знищити українську державність.

Петро Порошенко особливо наголосив, що до такого висновку можна дійти, опираючись хоча б на агресію Кремля у водах Чорного та Азовського морів, де минулоріч було незаконно затримано українських моряків.

«Мета Кремля - знищити українську державність, створити так звану другу версію Радянського Союзу. Ви дуже добре знаєте, що таке Радянський Союз, що таке Варшавський блок, що таке минуле, звідки ми разом з вами вийшли. Тільки наші ефективні дії, тільки наша солідарність не допустить повернення в ці сумні часи», - заявляв президент України.

Порошенко також не забув подякувати Туску за вірну підтримку України та солідарність з нею.