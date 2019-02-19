Кремль хоче знищити українську державність – Порошенко

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Петро Порошенко заявив, що агресія Росії покликана знищити українську державність. Український президент впевнений, що Москва хоче створити другу версію Радянського Союзу.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі президента України Петра Порошенка навели слова українського лідера. Останній під час зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском зазначив, що Росія має ворожий план і цей план – знищити українську державність.
Петро Порошенко особливо наголосив, що до такого висновку можна дійти, опираючись хоча б на агресію Кремля у водах Чорного та Азовського морів, де минулоріч було незаконно затримано українських моряків.
«Мета Кремля - знищити українську державність, створити так звану другу версію Радянського Союзу. Ви дуже добре знаєте, що таке Радянський Союз, що таке Варшавський блок, що таке минуле, звідки ми разом з вами вийшли. Тільки наші ефективні дії, тільки наша солідарність не допустить повернення в ці сумні часи», - заявляв президент України.
Порошенко також не забув подякувати Туску за вірну підтримку України та солідарність з нею.
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