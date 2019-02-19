В Україну йдуть люті морози – Укргідрометцентр

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Українські синоптики попередили про різке зниження нічної температури повітря. Також стало відомо, в яких регіонах найближчим часом йтимуть сніг та дощ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 лютого, стало відомо, як змінюватиметься синоптична картина в Україні. У прес-службі Укргідрометцентру зазначили, що з сьогоднішнього дня денна температура повітря втримається на плюсах, а вже вночі стовпчики термометрів покажуть -13 градусів.
Опадів за прогнозом синоптиків не предбачено. Очікується мінлива хмарність. Жителі Заходу спостерігатимуть за туманом. Жителів Сходу, півночі Лівобережжя та в Карпатському регіоні на дорогах місцями чекає ожеледиця.
«Температура в західних областях вночі від +2 до -3 градусів, вдень + 7-12 градусів, в східних, Сумській та Чернігівській областях вночі -8-13 градусів, вдень близько 0 градусів; на решті території вночі -4-9 градусів, вдень + 3-8 градусів», - йдеться у повідомленні.
Уже завтра, 20 лютого, очікується хмарність з проясненнями. З 21 лютого у західних, північних і східних областях пройдуть дощі та мокрий сніг.
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