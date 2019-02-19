Кім Кардашян не помістила груди у наряд для Hollywood Beauty Awards

Аня Мартинюк 19 лютого 2019, 11:13

38-річна Кім Кардашян дебютувала у черговому звабливому образі. Знаменитість знову вирішила показати груди.

Новину передає «Преса України».

Зірка малих екранів Кім Кардашян обрала черговий провокативний наряд для виходу в люди. Так, на церемонії нагородження Hollywood Beauty Awards вона з’явилась у сукні, яка ледь прикривала її пишні груди.

ЗМІ назвала наряд найсміливішим, які тільки доводилось їй міряти. До слова, раніше зірка реаліті-шоу спокійно дебютувала голяком. Так, «маленьке чорне плаття» Кім створив дизайнер Mugler. Варто зазначити, що сукня була створена у 1998 році і вона відкриває не лише груди, а й ноги.

Як відомо, 38-річна знаменитість любить шокувати публіку різноманітними звабливими нарядами. Мати трьох дітей активно ділиться знімками у соцмережах.