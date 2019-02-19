Українська художниця зайняла переможне місце на шоу «America's Got Talent» (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 19 лютого 2019, 10:44

Ксенія Симонова, яка прославилась завдяки шоу «Україна має таланти», здобула визнання за межами батьківщини. Жінка зайняла третє місце на шоу талантів в США.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 лютого, стало відомо, що українка Ксенія Симонова зайняла переможне третє місце на конкурсі талантів «America's Got Talent: Champions», який проходив у США. Про це художниця написала у соцмережі.

«Третє місце у світі. Я захистила титул переможця «Україна має талант». Чи я задоволена? І так і ні. Я хотіла б, щоб мої виступи були зняті правильно, це єдине, що засмутило мене на проекті», - написала вона.

Талановита художниця також наголосила, що найважливіше для неї - це змінити серця людей. Як відомо, Ксенія Симонова, яка родом з Євпаторії, займається пісочною анімацією. До слова, перше місце на конкурсі дісталось фокуснику Шину Ліму, друге співачці Дарсі Лінн Фармер.

Нагадаємо, суддями шоу талантів були супермодель Хайді Клум, учасниця групи Spice Girls Мелані Браун, засновник проекту Саймон Коуелл і комік Хоуі Мендел.