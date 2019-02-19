Найм’язистіша росіянка сіла на шпагат

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Російська зірка бодібілдингу Наталія Кузнєцова показала, що навіть з горою м’язів її тіло гнучке і вона навіть сідає на шпагат. М’язиста культуристка розповіла, як досягти такого результату.
Новину передає «Преса України».
Чемпіонка з бодібілдингу Наталія Кузнєцова показала на своїй сторінці у соцмережі, як сідає на шпагат. 27-річна знаменитість зазначила, що вперше на шпагат сіла у 15 років без будь-яких труднощів.
«І з тих пір запросто сідаю на будь-який шпагат. І розтяжкою практично не займаюся. Зате постійно бачу багатьох людей, часто під керівництвом інструкторів, щосили тягнуться замість розминки, а потім ще й між підходами, чого робити взагалі не варто», - написала вона.
За її словами, щоб зменшити ризик виникнення травми під час тренування необхідно розігріти м’язи, а не розтягувати їх.
«Розтяжка м'язів перед важким підходом взагалі знижує силу і збільшує ймовірність травми. Тому, якщо є бажання робити розтяжку - тільки після тренінгу. А ще краще в окремий день», - наголосила вона.
Нагадаємо, Наталія Кузнєцова є переможницею IFBB Pro та рекордсменкою з армліфтингу.
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