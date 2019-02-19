Український бургер із салом за рік подорожчав на 10% - експерт

Аня Мартинюк 19 лютого 2019, 09:44

Олексій Дорошенко відзвітував, як змінилась вартість грінки з салом. За його словами, українці почали за нього викладати на 10% більше.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 лютого, директор Асоціації торгових мереж України Олексій Дорошенко заявив, що в країні за рік здорожчав «бургер з салом». А саме на 10%. Мова йде про грінку із житнього хліба з салом.

Про це експерт написав у соцмережі. За його словами, найпоширеніший рецепт для приготування 8-10 грінок із чорного хліба з салом передбачає використання 500 г житнього хліба, 250 г сала, 100 млг соняшникової олії, 30 г часнику, 20 г кропу та сіль за смаком.

«Житній хліб – 500г. У січні 2018 року – 7,7 грн, рік по тому – 9,3 грн. Індекс зростання +21%.

Сало – 250 г. На початку 2018 року – 18 грн, у 2019 році – 19,2 грн. Ціна зросла на 6%.

Олія соняшникова – 100 мл. Січень 2018 року – 3,4 грн, січень 2019 року – 3,5 грн. Купуємо на 3% дорожче. Часник – 30 г. У 2018 році – 1,8 грн, у 2019 році – 1,7 грн. Вартість зменшилась на 5%. Кріп – 20 г. Початок 2018 року – 2,4 грн, у січні 2019 року – 2,9 грн. Зростання за рік відбулось на 21%», - зазначив експерт.

Підсумовуючи він додав, що у січні минулого року вартість «салобургерів» становила 33,3 грн, а за рік – 36,6 грн, що на 10% дорожче.