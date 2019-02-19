Пішов з життя автор терміну «глобальне потепління»

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На 88 році життя помер видатний вчений Уоллес Брокер, якого називали «дідусь кліматичної науки». Стало відомо, чим саме він прославився.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 лютого, стало відомо про смерть видатного американського геолога та кліматолога Уоллеса Брокера. Йому було 87 років. За даними ЗМІ, Брокер помер у Нью-Йорку в одній із міських лікарень. В останні місяці життя вчений хворів. Про це розповів представник університетської обсерваторії Ламонт-Дохерті Ерс.
Варто зазначити, що вчений був автором терміну «глобальне потепління». Нагадаємо, Уоллес Брокер вперше привів термін «глобальне потепління» у 1975 році. А саме у своїй науковій роботі, де він передбачає підвищення рівня вуглекислого газу в атмосфері, що призведе до вираженого потепління.
Уоллеса Брокера також вперше описав термін «океанічний конвеєрний пояс». Це глобальна система океанських течій, що циркулюють воду і поживні речовини. Вченого називали «Дідусь кліматичної науки». За своє життя Брокер написав понад 500 статей і 14 книг.
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