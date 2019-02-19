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Відомий письменник потролив Тимошенко

Аня Мартинюк 19 лютого 2019, 08:46
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Відомий письменник потролив Тимошенко

Макс Бужанський прокоментував агіткампінію Юлії Тимошенко. Він попередив, що роблячі певні помилки вона ризикує ще більше втратити рейтинг.

Новину передає «Преса України».

Український письменник Макс Бужанський прокоментував агітаційну кампанію лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що якби політик попросила, він дав би їй декілька порад щодо медіа персонажів, які «очевидно, уповноважені щось там озвучувати штабом».

«1. Приєднуючись до Петра Олексійовича в ідіотських спробах потравити Зеленського, є ризик приєднатися до його, Петра Олексійовича, результату на виборах.

2. Використання згаданими персонажами слова ватний, вата, й інших комбінацій цього лінгвістичного набору орангутанга можуть привести до того, що в першому турі Юлія Володимирівна буде боротися з Бойком. Не вище», - зазначив він.

Нагадаємо, президентські вибори в Україні пройдуть 31 березня цього року. Юлія Тимошенко в черговий раз боротиметься за головний пост в країні. У зв’язку з цим її штаб веде агітаційну кампанію. Так, команда лідера «Батьківщини» усіма можливими способами намагається відбити прихильників у Петра Порошенка, Володимира Зеленського та інших.

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