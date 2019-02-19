Потенційний президент Ляшко пообіцяв скасувати оподаткування мінімалки

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Олег Ляшко нагадав про несправедливе оподаткування мінімальної заробітної плати в Україні. Він попередив, що будучи президентом виправить цю ситуацію.
Новину передає «Преса України».
Лідер фракції «Радикальна партія» Олег Ляшко продовжує доносити до людей, що він зробить на посту президента. За словами радикала, після перемоги на виборах він одразу звільнить від оподаткування мінімальну зарплату.
«Дуже несправедливо коли більше 2 мільйонів українців, які отримують мінімалку, платять такі ж податки, як і мільйонер-голова «Нафтогазу» Коболєв із зарплатою 5 мільйонів у місяць. Я відновлю справедливість, щоб українці отримували більші зарплати і годували своїх дітей», - заявив політик.
Як повідомлялось раніше, народний обранець заявляв, що мінімальна зарплата в Україні повинна становити не менше 6 тисяч гривень. Крім того, кандидат на пост президента України пообіцяв, що у разі його перемоги на виборах уже з осені «мінімалка» становитиме 9 тисяч гривень.
«Це дозволить підвищити пенсії не на 4 гривні, які влада кинула мільйонам пенсіонерів з 1 грудня, а мінімум удвічі, щоб людям було за що купляти ліки і хліб», - пояснював головний радикал країни.
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