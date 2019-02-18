Гройсман нагадав, як підтримав українську армію (ВІДЕО)

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Володимир Гройсман визнав, що Україна переживає не найкращий час. Тим не менше він розповів, що вдалось зробити для ЗСУ.
Новину передає «Преса України».
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відзвітував про досягнення уряду за часів війни. Він наголосив, що наразі країна переживає не найпростіший час.
«Ворог окупував частину територій нашої країни, продовжуються обстріли. Щоб дати відсіч агресору, маємо гідно підтримувати свою армію», - наголосив він.
Голова уряду нагадав, що ЗСУ отримали нову техніку, а стару вдалось модернізувати. Крім того, наразі виготовляється зброя «Вільха», «Нептун», БТР-3, БТР-4.
«Близько 60% підрозділів Генштабу ЗСУ реорганізовано, на 20% збільшено інтенсивність бойової підготовки ЗСУ», - додав він.
За словами Гройсмана, на оновлення потужностей військових підприємств було залучено 3 млрд грн держінвестицій. Голова уряду також відніс до досягнень створення Міністерства у справах ветеранів.
«Близько 3,2 тис. квартир отримали військові ЗСУ, Нацгвардії, ДСНС», - підсумував він.
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