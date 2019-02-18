Ляшко нагадав, чому Супрун має піти геть з України (ВІДЕО)

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Олег Ляшко заявив, що Уляна Супрун збуває в Україні вакцини, які заборонили у США. Він нагадав, за які ще «досягнення» американку треба гнати з країни.
Новину передає «Преса України».
Лідер фракції «Радикальна партія» Олег Ляшко виступив в ефірі одного з українських телеканалів. Кандидат на пост президента України в черговий раз заявив, що виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун незаконно перебуває на посаді і навіть більше – вона має злочинну мету.
«Вона агент іноземного впливу, який відстоює інтереси міжнародних фармакологічних корпорацій і завозить сюди прострочені препарати, щоб ставити на українцях експерименти», - розповів радикал.
За словами політика, американка Супрун була призначена на посаду з порушенням Конституції і законів України. Ляшко особливо наголосив, що не зустрічав українців, які б підтримували Супрун та її реформи.
«За три роки її роботи в парламент не внесли подання на призначення її міністром. Отже мандату довіри на здійснення «реформи», яка стосується кожного українця, у неї немає», - додав він.
Український політик зауважив, що завдяки «реформі» Супрун українці не мають важливих ліків, «швидка» не приїжджає до хворих людей,а в країні спалах кору.
«Супрун закупила вакцину, яку заборонили використовувати у США через високий показник смертності», - додав він.
Ляшко також пообіцяв, що добиватиметься аби МОЗ керувала адекватна та освідчена людина.
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