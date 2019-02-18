В Україні у боржників за комуналку відбиратимуть квартири

Аня Мартинюк 18 лютого 2019, 12:29

Український експерт попередив, що споживачі комунальних послуг, які назбирали чималий борг, можуть залишитись без квартири. Він розповів, хто наразі в зоні ризику.

Новину передає «Преса України».

Експерт з питань ЖКГ Андрій Никончук нагадав, що після введення ряду нових законів в Україні прості люди опинилися у зоні ризику. Так, вони можуть залишитися без даху над головою.

За словами експерта, якщо українці мають борги за комунальні послуги, які перевищують 20 мінімальних зарплат, тобто 84 тисячі гривень, їх квартиру можуть змусити продати. Або ж просто примусово заберуть.

«Формування боргу за несплату за житлово-комунальні послуги може призвести до того, що після досягнення умовного психологічного бар'єру, який встановлюється постачальником послуги, він може порушити судове провадження. На предмет стягнення з боржника цієї заборгованості », - пояснив Никончук.

Він особливо наголосив, що постачальник комунальних послуг зможе звернутися до суду з вимогою накласти арешт на майно боржника.

«І якщо у відповідача не буде реальних коштів для погашення заборгованості, суд може накласти стягнення на це майно. Іншими словами, забезпечити реалізацію на аукціоні квартири і сплату боргу за ЖКП», - підсумував він.