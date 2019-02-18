Медреформа в Україні: Після щеплення померла шестимісячна дитина

Аня Мартинюк 18 лютого 2019, 11:58

На Одещині після щеплення помер 6-місячний хлопчик. Мати дитини заявила, що погодилась на вакцинацію після залякувань збоку педіатра.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 17 лютого, стало відомо, що на Одещині після щеплення вакциною «Інфанрікс Гекса» померла дитина. Мова йде про шестимісячного хлопчика Давида з міста Южний. Після розтину стало відомо, що у Давида була сильно уражена печінка.

За словами матері дитини, Діани Іванчевскої, у смерті її сина винні лікарі. Тим часом останні стверджують, що у хлопчика була генетична хвороба.

Відомо, що Давид був першою дитиною жінки. За її словами, попри те, що хлопчик був недоношеним, він розвивався нормально. Після вакцини дитина почала погано спати, у неї змінився стілець, а згодом малюк взагалі відмовився від їжі.

Також встановлено, що щепленя малюку зробили 22 січня під тиском місцевого педіатра.

«Постійно нас викликала (педіатр – ред.) і розповідала, що треба зробити щеплення, а то, не дай бог, я буду нігті обрізати і можу заразити правцем, а діти від нього вмирають болісною смертю. Ми злякалися і вирішили зробити щеплення», - розповіла жінка.

8 лютого дитини не стало.