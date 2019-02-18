В Україні День Європи стане офіційним вихідним

Аня Мартинюк 18 лютого 2019, 11:26

Українці матимуть ще більше приводів для святкування. Так, «червоним» днем календаря збираються визнати День Європи. Стало відомо, коли його відзначатимуть.

Новину передає «Преса України».

Офіційно працевлаштовані українці відпочиватимуть у День Європи, який припадає на 9 травня. Зокрема, відповідне рішення повинна прийняти ВРУ, де зареєстровано законопроект, який передбачає додаткові вихідні дні.

Як відомо, Україні відзначає День Європи починаючи з 2003 року у третю суботу травня. Тим часом у Європі для свята виділено конкретний день – 9 травня. У цей день було проголошено Декларацію Шумана.

Варто зазначити, якщо народні обранці України проголосують за додатковий вихідний, їх загальна кількість все одно не зміниться, адже 9 травня в країні відзначають День Перемоги.