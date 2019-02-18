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В Україні День Європи стане офіційним вихідним

Аня Мартинюк 18 лютого 2019, 11:26
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В Україні День Європи стане офіційним вихідним

Українці матимуть ще більше приводів для святкування. Так, «червоним» днем календаря збираються визнати День Європи. Стало відомо, коли його відзначатимуть.

Новину передає «Преса України».

Офіційно працевлаштовані українці відпочиватимуть у День Європи, який припадає на 9 травня. Зокрема, відповідне рішення повинна прийняти ВРУ, де зареєстровано законопроект, який передбачає додаткові вихідні дні.

Як відомо, Україні відзначає День Європи починаючи з 2003 року у третю суботу травня. Тим часом у Європі для свята виділено конкретний день – 9 травня. У цей день було проголошено Декларацію Шумана.

Варто зазначити, якщо народні обранці України проголосують за додатковий вихідний, їх загальна кількість все одно не зміниться, адже 9 травня в країні відзначають День Перемоги.

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