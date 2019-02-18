В Україні День Європи стане офіційним вихідним

Гройсман нагадав, як підтримав українську армію (ВІДЕО) 13:28
Ляшко нагадав, чому Супрун має піти геть з України (ВІДЕО) 13:02
В Україні у боржників за комуналку відбиратимуть квартири 12:29
Медреформа в Україні: Після щеплення померла шестимісячна дитина 11:58
Гімнастика для атлетів вагітних тоталітаризмом: У Мережі висміяли Путіна-дзюдоїста 08:25
Слідом за китайцями на Місяць відправляться американці 13:56
Чемпіон світу зі змішаних єдиноборств провів тренування дітям з «ДНР» 11:51
У 2018 році у Крим «понаїхало» понад 19 тисяч росіян – блогер (ВІДЕО) 11:13
Влада тиснула на суддю, який розглядав справу Супрун – нардеп 10:39
Ердоган назвав причину гальмування входу Туреччини в ЄС 10:09
Клининговая компания Уборка 24 - доверьте уборку профессионалам и наслаждайтесь чистотой вокруг. 06:37
Українці матимуть ще більше приводів для святкування. Так, «червоним» днем календаря збираються визнати День Європи. Стало відомо, коли його відзначатимуть.
Новину передає «Преса України».
Офіційно працевлаштовані українці відпочиватимуть у День Європи, який припадає на 9 травня. Зокрема, відповідне рішення повинна прийняти ВРУ, де зареєстровано законопроект, який передбачає додаткові вихідні дні.
Як відомо, Україні відзначає День Європи починаючи з 2003 року у третю суботу травня. Тим часом у Європі для свята виділено конкретний день – 9 травня. У цей день було проголошено Декларацію Шумана.
Варто зазначити, якщо народні обранці України проголосують за додатковий вихідний, їх загальна кількість все одно не зміниться, адже 9 травня в країні відзначають День Перемоги.
13:28: Гройсман нагадав, як підтримав українську армію (ВІДЕО)
13:02: Ляшко нагадав, чому Супрун має піти геть з України (ВІДЕО)
12:29: В Україні у боржників за комуналку відбиратимуть квартири
11:58: Медреформа в Україні: Після щеплення померла шестимісячна дитина
10:55: Кличко розповів про президентські амбіції Зеленського
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.