Кличко розповів про президентські амбіції Зеленського

Аня Мартинюк 18 лютого 2019, 10:55

Віталій Кличко розповів, як він бачить ситуацію з балотуванням Зеленського у президенти. Мер Києва зрівняв шоумена з пасажиром, який рветься у кабіну пілота.

Новину передає «Преса України».

Столичний мер Віталій Кличко розповів журналістам, що він думає про кандидата на пост президента України Володимира Зеленського. На Мюнхенській конференції з безпеки він зазначив, що комік Зеленський – це «пасажир літака, який виявився в кабіні пілота».

«Досить креативно сказати - давайте писати програму разом з народом. Але це мені нагадує пасажира, який потрапив в кабіну пілота і просить у пасажирів порад, як злітати. Я не хотів би опинитися в такому літаку», - заявив Кличко-старший.

Мер міста Києві особливо наголосив, що для української держави ця ситуація дуже небезпечна. Нагадаємо, президентські вибори в Україні пройдуть 31 березня. Лідер студії «Квартал-95» Володимир Зеленський заявив, що боротиметься за головний пост в країні.