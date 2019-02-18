Окупанти ведуть системні обстріли на Донбасі – ООС

Аня Мартинюк 18 лютого 2019, 10:24

Українські захисники Донбасу заявили, що російські найманці продовжують порушувати режим припинення вогню. Стало відомо, яке озброєння застосовують бойовики.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 лютого, у прес-службі операції Об’єднаних сил відзвітували про ситуацію на фронті. Так, ворог 10 разів відкривав вогонь по позиціях українських захисників. При цьому 7 разів застосовувалось заборонене мінськими домовленостями озброєння.

«Загалом противник випустив по позиціях наших військ 55 мін калібрів 120 та 82 мм. Також вчора, під час переміщення біля лінії зіткнення в районі селища Травневе в ході виконання завдання за призначенням, російськими окупантами була обстріляна зі станкового протитанкового гранатомету спостережна група «Світлодарськ 1» української сторони СЦКК», - зазначили в прес-службі.

Крім того, російські найманці задіяли ручні протитанкові гранатомети, стрілецьку зброю та станкові гранатомети різних систем. На жаль,один український військовослужбовець отримав поранення.

Тим часом ворожа сторона втратила одну одиницю живої сили. Ще 5 бойовиків отримали поранення. Вже сьогодні, 18 лютого, бойовики знову відкрили вогонь з мінометів калібрів 120 та 82 мм. Представники ООС дають ворогу гідну відсіч.