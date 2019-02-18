Ентоні Джошуа подався у йогісти

Аня Мартинюк 18 лютого 2019, 09:50

Світова зірка боксу Ентоні Джошуа показав фото зі свого тренування. Так, британець зізнався, що займаєтся йогою.

Новину передає «Преса України».

Британський непереможний боксер Ентоні Джошуа показав своїм шанувальникам, як тримає спортивну форму. На своїй сторінці у соцмережі чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі показав, що удосконалювати тіло йому допомагає йога.

Так, на фото він врівноважено завмер в одній із поз. У Мережі знімок вподобали понад 200 тисяч разів. Крім того, фани боксера залишили понад тисячу коментів, у яких зазначили, що захоплюються ним.

До слова, у 29-річної зірки боксу понад 8 мільйонів прихильників в Instagram. Як повідомлялось раніше, гордість України Олександр Усик показав у соцмережі свою рушницю.